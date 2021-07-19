Çözülmeyecek sorun yoktur





Venüs Başak burcunun en kişisel anlamda bir ilişkiye bakış açısını o ilişkinin ya da iş birliği içerisinde sürdürülmek istenilen bağların uzun ömürlü olması ve olabileceği en iyi durumda sürmesi isteği şekillendirecektir. Venüs Başak burcunda olduğunda ilişkiye katmak istenilen fayda kişisel anlamda hem önemli bir hal halini alırken hem de beklenilen bir durum halini alabilir. Yani, duygusal da olsa ya da akılsal, mantıksal yollarla da olsa kişi ilişkiye katkı sağlama peşinde olacak ve fayda yaratma güdüsünü ister istemez ilişkisine yansıtacaktır. Venüs Başak gerek karşı cinsle ilişkilerinde gerek arkadaş, dost ve ailevi ilişkilerinde verimli olmak, fayda yaratmak arzusuyla hareket eder ve bu yönüyle takdir almaktan mutluluk duyar. Kişiyi mutlu eden türde ilişkiler, üzerine birlikte düşülen, birlikte biçimlendirilen ve ilişkinin olması gereken ya da olması beklenen en ideal duruma kavuşturulabilecek hali alana kadar şekillendirilen ilişkilerdir. İlişkilere bu bakış açısı ile bakan Venüs Başak, ilişkiyi ideal kritere yaklaştırmak için özveri ve fedakârlık yapmaktan da asla çekinmez. Bir doğum haritasında Venüs Başak yerleşiminde olduğunda ilişkiler özveri ile şekillenir ve faydalı olma arzusuyla mükemmelleştirme çabaları ile sürdürülür.

Şimdilerde önümüzdeki yaklaşık 25 gün süresince Venüs’ün Başak burcunda ilerleyişi bizler içinde en genel anlamda ilişkilerimizden beklentilerimizi belirleyen bir gösterge halini alıyor. Bir nevi sevgi üzerine kurulu ilişkilerimiz ya da ortaklık, iş birliği gibi bağlılıklar taşıyan beraberliklerimiz bizler için sevdiklerinin yanında olmak, onlar adına faydalı şeyler yapmak, hayatı onlara kolaylaştırmak anlamı taşıyabilecek. Venüs Başak için faydalı olmak esastır. Faydalı olmak ve ihtiyaç hissedilmek Venüs Başak kişisini bir ilişkide en fazla motive eden duygu halini alabilir. Venüs bu burçta hareket ettiği müddetin özellikle Ağustos ayının ilk haftasında Uranüs ile uyumlu açı yapıyor ve aynı dönemde yönetici gezegeni Merkür Aslan burcu ilerleyişinde. Sevdiklerimiz için fark yaratmak, onlar için faydalı şeyler yapmak arzusu ile dolu olmanın getirdiği istekleri güçlü olarak yaşarken, kendimizden fazlasıyla ödün vermenin getireceği ani çıkışlara ya da fazla eleştirel davranışlar içinde olmanın ilişkide yaratacağı streslere dikkat. 9–17 Ağustos sonrasını ilişkilerde uyum ve ortak adımlar atma yönünde destek enerjiler ile değerlendirmek fayda sağlayacaktır.

Hepimize güzel bir hafta dilerim.

Sevgiyle