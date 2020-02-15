Mücevher çiçeği olarakta bilinen Crassula çiçeği ev dekorasyonunu tamamlayan narin ve şık çiçek türlerinden birisidir. Özenle bakılması gereken Crassula çiçeği nasıl yetişir merak ediyor yada Crassula çiçeği bakımı nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız "Crassula çiçeği nasıl yetişir, Crassula çiçeği bakımı nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Crassula çiçeği nasıl yetişir? Crassula çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Crassula çiçeğini haftada bir sulamanız yeterli olacaktır. Çok suyu sevmez ve haftada bir kereden fazla sulanmak ona iyi gelmez.

Ev ortamında yetiştiriyorsanız güneş gören yerleri tercih etmelisiniz.

Crassula çiçeğini sularken, toprağının her yerine su geldiğinden emin olun. Toprakta kuru yer kalmamalıdır.

Kış aylarında soğuğa maruz kalırsa muhtemelen ölecektir. Güneşten uzak yerlerde bakılmaması lazım.

Crassula çiçeğini çoğaltmak için bir yaprağını ortalama 1 hafta suyun içerisinde bırakın. Kök vermeye başladığında toprağa ekebilirsiniz.

Toprak değiştirme işlemini toprağı kuruyken yapın. Böylece kökleri zarar görmeyecektir.