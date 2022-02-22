Credit Suisse ifşaları şoke etti: Kirli çamaşır bankası

2019’a kadar vergi cenneti ülkeler listesinde bulunan İsviçre’de yer alan ve dünyanın en büyük ikinci bankası olan Credit Suisse’in 30 bin müşterisinin kayıtları basına sızdı. 120’den fazla ülkeden toplam 80 milyar sterlinlik hesaba sahip müşterilerin arasında çok ciddi suçlardan ceza almış isimler var. Uluslararası yasalar, bankaların bu tip suçlara karışmış isimlerin hesaplarını dondurmasını emrediyor. Ancak verilere göre; Credit Suisse gereken denetlemeleri yapmamış. İşte bankada hesabı olan tartışmalı isimlerden bazıları...

Vatikan’a ait bir hesap, sahte olduğu iddia edilen yatırım için 350 milyon Euro harcadı.

Müşteriler arasında Filipinler’de insan kaçakçılığı yapan İsveçli Stefan Sederholm, ‘borsanın vaftiz babası’ olarak bilinen ve rüşvetten hapse atılan Hong Konglu Ronald Li Fook-shiu, Venezuela’nın devlet petrol şirketini yağmalayan yöneticiler var.

Yolsuzluktan suçlu bulunan eski Ukrayna Başbakanı Pavlo Lazarenko’nun bankada en az 3.6 milyon sterlini vardı. ABD’de yaşayan Lazarenko halen 17 milyon dolar çaldığı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu ülkesine dönmüyor.

Mısır eski diktatörü Hüsnü Mübarek’in oğulları Alaa ve Cemal de müşteriler arasında. 2010’a kadar Aala’ya ait bir hesapta 138 milyon sterlin vardı.

Mısırlı iş insanı Hişam Talat Mustafa da müşteriler arasında. Mustafa, eski kız arkadaşı Lübnanlı pop yıldızı Suzan Tamim’i öldürmek için kiralık katil tutmaktan 2009’da suçlu bulunmuştu.

Bir diğer müşteri Cezayir eski Savunma Bakanı Khaled Nezzar. Eski bakan, ülkede iç savaş yaratıp darbeye yol açmıştı.

MARCOS’UN PARASI O BANKADAYDI

Credit Suisse’in adı daha önce Ferdinand ve Imelda Marcos ile birlikte skandala karışmıştı. Filipinli diktatörün ülkesinden 10 milyar doları kaçırıp sahte isimle İsveçre bankasında açtığı hesaba yatırdığı belirlenmişti. 1995’te mahkeme, bankanın parayı Filipinler’e iade etmesine karar vermişti.



