Creme Brulee (Krem Brüle) nasıl yapılır? Masterchef 22 Eylül Creme Brulee tarifi
Creme Brule nasıl yapılır? sorusu MasterChef izleyicilerinin en merak ettiği konu oldu. Creme Brulee diğer bir adıyla Krem Brüle, Fransız mutfağının en sevilen tatlılarından biri. Az malzemeyle yapılan Creme Brulee, pratik bir tatlı olmasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Creme Brule tarifi.
23 Ağustos 2020, Pazar 16:46 Son Güncelleme:
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Creme Brule, Fransız mutfağının en popüler tatlılarından biri. İzleyicileri ekrana kilitleyen yemek programı MasterChef, 22 Eylül'de yayımlanan bölümünde Creme Brulee tarifi ile seyircilerin ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle karamel seven insanların tercihi olan Creme Brulee, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte sizlere az malzemeyle evde de kolayca yapılabilen Creme Brule tarifi.
Creme Brulee malzemeler
- 1 bardak krema
- 5 yumurta
- 5 kaşık toz şeker
- 40 gram tereyağı (Oda sıcaklığında bekleyecek)
- Yarım bardak süt
- 1 paket vanilya
- Karameli için 4 yemek kaşığı esmer şeker
Creme Brulee yapılışı
- Yumurtaların beyazlarını sarısından ayırın ve kaseye koyun.
- Üzerine toz şeker ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
- Süt ve kremayı küçük bir tencereye ekleyin ve kaynayana kadar kısık ateşte karıştırın.
- Kaynayan karışımı oda sıcaklığında bir süre bekletin. Başlangıçta hazırladığınız yumurta sarısı ve vanilyayı yavaşça ekleyerek karıştırın.
- Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını da karışıma ekleyin ve 1-2 dakika kadar karıştırmaya devam edin.Hazır olan Creme Brulee karışımını fırın kaplarına doldurun.
- Fırın tepsisinin tabanına bir parmak kalınlığında su doldurun ve tatlıları dizin.
- Önceden ısıtılmış 120 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
- Fırından çıkardığınız tatlılar ılıklaşınca buzdolabına kaldırın.
Püf nokta
Bir pürmüz yardımıyla tatlının üzerindeki şekeri yakıp, karamel görüntüsü kazandırdıktan sonra bekletmeden servis edin. Ancak tatlı tamamen soğuduktan sonra şekeri yakmaya özen gösterin. Aksi takdirde tatlı sulanabilir.
Arzuya göre taze meyveler ve nane yaprakları eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın. Creme Brulee'nin üzerine meyve sosu dökerek orman meyveli Creme Brulee yapabilirsiniz.