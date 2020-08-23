Creme Brule, Fransız mutfağının en popüler tatlılarından biri. İzleyicileri ekrana kilitleyen yemek programı MasterChef, 22 Eylül'de yayımlanan bölümünde Creme Brulee tarifi ile seyircilerin ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle karamel seven insanların tercihi olan Creme Brulee, lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. İşte sizlere az malzemeyle evde de kolayca yapılabilen Creme Brule tarifi.

Creme Brulee malzemeler

1 bardak krema

5 yumurta

5 kaşık toz şeker

40 gram tereyağı (Oda sıcaklığında bekleyecek)

Yarım bardak süt

1 paket vanilya

Karameli için 4 yemek kaşığı esmer şeker

Yumurtaların beyazlarını sarısından ayırın ve kaseye koyun.

Üzerine toz şeker ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Süt ve kremayı küçük bir tencereye ekleyin ve kaynayana kadar kısık ateşte karıştırın.

Kaynayan karışımı oda sıcaklığında bir süre bekletin. Başlangıçta hazırladığınız yumurta sarısı ve vanilyayı yavaşça ekleyerek karıştırın.

Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını da karışıma ekleyin ve 1-2 dakika kadar karıştırmaya devam edin.Hazır olan Creme Brulee karışımını fırın kaplarına doldurun.

Fırın tepsisinin tabanına bir parmak kalınlığında su doldurun ve tatlıları dizin.

Önceden ısıtılmış 120 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız tatlılar ılıklaşınca buzdolabına kaldırın.

Püf nokta

Bir pürmüz yardımıyla tatlının üzerindeki şekeri yakıp, karamel görüntüsü kazandırdıktan sonra bekletmeden servis edin. Ancak tatlı tamamen soğuduktan sonra şekeri yakmaya özen gösterin. Aksi takdirde tatlı sulanabilir.

Arzuya göre taze meyveler ve nane yaprakları eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın. Creme Brulee'nin üzerine meyve sosu dökerek orman meyveli Creme Brulee yapabilirsiniz.





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