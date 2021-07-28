Creme Brulee nasıl yapılır? 27 Temmuz 2021 MasterChef Creme Brulee (Krem Brüle) tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan üçlü düellolarda Creme Brulee (Krem Brüle) yapmaları istendi. Ekran başındaki izleyiciler ise "Creme Brulee nasıl yapılır?" merak ediyor. 27 Temmuz 2021 MasterChef Türkiye Creme Brulee tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
28 Temmuz 2021, Çarşamba 00:02 Son Güncelleme:
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Fransız tatlıları arasında en popüler lezzetlerden birisi olan Creme Brulee tarifi, evde yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, Creme Brulee nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Vreme Brulee tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...
CREME BRULEE TARİFİ
Creme Brulee malzemeler
- 400 ml krema
- 100 ml süt
- 5 adet yumurta sarısı
- 60 gram toz şeker
- 2 ml. vanilya özütü
Üzeri için
- 40 gram toz şeker
Creme Brulee (Krem Brüle) yapılışı
Süt ve kremayı karıştırıp kaynaması için ocağa koyun. Bu arada yumurta sarıları, vanilya özütü ve şekeri içindeki şeker iyice eriyinceye kadar çırpın. Kaynayan karışımı yumurta ve şekere azar azar ekleyerek karıştırın. Karışımı içinde hiç bir kalıntı kalmaması için iki kez süzün. Süzülen karışımı en az on dakika dinlendirin. Köpük tamamen çökene kadar bekleyin. Son kalan köpükleri de kaşıkla alıp karışımı çok derin olmayan fırın kaplarına paylaştırın. Fırın kaplarını içine temiz bir bez serilen derin bir tepsiye yerleştirin. Varsa ufak köpükleri de peçete yardımı ile alın. Tepsiye kapların yarısına gelecek kadar sıcak su koyup 125 derecelik fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkan tatlılar hala hafifçe yumuşak olmalı. Tatlılar önce oda sıcaklığında soğutulup sonrasında en az üç saat buzdolabında dinlendirilmeli.
Soğuyan ve dinlenen tatlıların üzerine ince bir katman halinde şeker serpin ve pürmüz yardımı ile yakın. Karamel katmanı tekrar sertleşene kadar beş dakika bekleyin. Pürmüzünüz yoksa şekeri tavada eritip ince bir katman halinde tatlınızın üzerine dökebilirsiniz.