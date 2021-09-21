Cristiano Ronaldo, çalışanı tarafından 300 bin euro dolandırılmış

Jornal de Noticias'da yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo'nun kredi kartı şifrelerini bilen Maria Silva isimli seyahat danışmanı, Portekizli futbolcu adına yaklaşık 200 sahte seyahat ayarladı. Bu sahte seyahatlerin tüm masraflarını Cristiano Ronaldo'nun kredi kartlarından ödeyen dolandırıcı, yıldız isimden toplamda 288 bin Euro çaldı.

Cristiano Ronaldo'nun hiç gerçekleştirmediği 200 seyahat üzerinden 288 bin Euro haksız kazanç elde eden 53 yaşındaki Maria Silva'nın aslında 2017 yılında aynı suçtan hüküm giydiği ortaya çıktı.

Cristiano Ronaldo'nun bu Dolandırıcılık nedeniyle özel jetle Portekiz'e giderek konuyla ilgili gizlice ifade verdiği öğrenildi.