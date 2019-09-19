Ronaldo şimdiye dek hep kırdığı ve kırmaya yaklaştığı gol rekorlarıyla gündeme geldi. Portekizli yıldızın golcü kimliğinin dışında en çok sivrilen özelliği ise istikrarı.

Kariyerinin başından beri süren bu istikrarla performansı ve her zaman Avrupa'da oynayan büyük takımlarda forma giymesi onu, eski takım arkadaşı Iker Casillas'ın rekoruna yaklaştırıyor. Son oynanan Atletico Madrid-Juventus maçıyla beraber kariyeri boyunca UEFA organizasyonlarında 171 maça çıkan Ronaldo, 188 maçla zirvede bulunan Casillas'ı geçebilir. Fakat bu rekoru ele geçirebilmek için sadece bu sezon yetmiyor.

Eğer bu yıl Juventus finale çıkarsa ve Ronaldo tüm karşılaşmalarda oynarsa bile çıktığı maç sayısı maksimum 182 olacak. Bu sayı Ronaldo'yu, Pepe Reina, Xavi Hernandez ve Paolo Maldini'nin önüne geçirse de, Casillas' geçebilmek için bir sezona daha ihtiyacı olacak.

UEFA'nın hazırladığı listeye göre UEFA organizasyonlarında en çok maça çıkan oyuncular ve maç sayıları şöyle:

188: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

174: Paolo Maldini (AC Milan)

173: Xavi Hernández (Barcelona)

171: Pepe Reina (Barcelona, Villarreal, Liverpool, Napoli, Bayern Münih, AC Milan)

171: Cristiano Ronaldo (Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

165: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris Saint-Germain)

163: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Inter, AC Milan)

161: Raúl González (Real Madrid, Schalke 04)

160: Javier Zanetti (Inter)

159: Ryan Giggs (Manchester United)

155: Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain)

150: Jamie Carragher (Liverpool)





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