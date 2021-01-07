Futbol Cristiano Ronaldo Instagram'da 250 milyon rekorunu kırdı

Cristiano Ronaldo Instagram'da 250 milyon rekorunu kırdı

Futbol

Cristiano Ronaldo Instagram'da 250 milyon rekorunu kırdı

Instagram'da 250 milyon takipçiye ulaşan ilk insan Cristiano Ronaldo oldu. 7.5 milyarlık dünyada 250 milyon takipçisi bulunan Ronaldo, geçtiğimiz günlerde 'yüzyılın en iyi futbolcusu' seçilmişti.

07 Ocak 2021, Perşembe 13:45 Son Güncelleme:
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Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Instagram'da 250 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap oldu. En yakın takipçisi 214 milyonluk Ariana Grande ve 2010 milyonluk Dwayne 'Rock' Johson olan Ronaldo, 175 milyonluk Messi'ye ise büyük fark attı.

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Juventus'tan kazandığı yıllık para 30 milyon euro olan Ronaldo'nun Instagram gelirnini ise 25 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

https://www.instagram.com/p/CJnu9xJgagl/


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