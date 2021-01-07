Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo, Instagram'da 250 milyon takipçiye ulaşan ilk hesap oldu. En yakın takipçisi 214 milyonluk Ariana Grande ve 2010 milyonluk Dwayne 'Rock' Johson olan Ronaldo, 175 milyonluk Messi'ye ise büyük fark attı.

Juventus'tan kazandığı yıllık para 30 milyon euro olan Ronaldo'nun Instagram gelirnini ise 25 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.



