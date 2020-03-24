İspanya'da futbol yayını yapan DiarioGOL'e göre Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor. 35 yaşındaki süperstar, corona virüs nedeniyle İtalya'ya dönmeyi düşünmüyor.

Daha önce Juventus'ta Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Torino'ya dönmeyeceğini kulübüne iletmiş ve Madeira'da kendini güvenli bölgede tutacağını bildirmişti. Şimdi ise ayrılmayı tamamen kafasına koydu.

PSG ve Manchester United'a gitmeye sıcak baktığı yazılan Ronaldo, 3 ayrı ligde de Şampiyonlar Ligi kazanma hayalini de sürdürüyor. Kariyerinde Manchester United'la kazandığı bir Şampiyonlar Ligi kupası olan Ronaldo'nun ilk tercihi bu nedenle PSG. PSG'de Kylian Mbappe ile iyi bir uyum yakalayacağını düşünen Ronaldo, DiarioGOL'e göre Juventus yönetimine en yakın zamanda ayrılık talebini iletecek.

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