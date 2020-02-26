Portekizli sanatçı Jorge Cardoso, ülkesinin EURO 2016'da şampiyonluğa ulaştığı turnuvadaki Ronaldo figürünü baz alarak bir heykel yaptı.

Bu heykel için 120 kilogram çikolata kullanan Cardoso, Fransa'da düzenlenen turnuvanın yıldızı Ronaldo'nun kendisi için öneminden bahsetti. Cardoso,

"Bunca yıllık deneyimlerimden sonra daha büyük, daha gerçekçi bir heykel yapmak istedim. Eserle boş zamanlarımda İsviçre'nin Givisiez şehrinde bulunan bir fabrikada uğraştım. Mümkün olduğunda gerçekçi görünmesi için her ayrıntısıyla defalarca ilgilendim. Ronaldo'nun vatandaşı olmanın yanında, aynı zamanda büyük bir hayranıyım. Sıkı çalışması, gayreti ve özverisi sayesinde buralarda" dedi.

Daha önce Ricardo Velosa adlı başka bir heykeltıraşın yaptığı Ronaldo heykeli alay konusu olmuştu. Cardoso'nun çikolata heykeli ise büyük beğeni kazandı.

İlgili Haberler Cristiano Ronaldo'nun bir büstü daha yapıldı



