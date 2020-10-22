Futbol Cristiano Ronaldo'nun ikinci corona virüs test sonucu da pozitif çıktı

Cristiano Ronaldo'nun ikinci corona virüs test sonucu da pozitif çıktı

Futbol

Cristiano Ronaldo'nun ikinci corona virüs test sonucu da pozitif çıktı

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ikinci test sonucu da pozitif çıktı.

22 Ekim 2020, Perşembe 16:38 Son Güncelleme:
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Corona virüse yakalanan Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ikinci test sonucu da pozitif çıktı. Yıldız oyuncu, 28 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde ezeli rakibi Lionel Messi'ye karşı oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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 Futbolseverlerin merakla beklediği Ronaldo - Messi eşleşmesi de gerçekleşmemiş oldu. İki yıldız futbolcu, 8 Aralık'ta oynanacak ikinci maçta karşı karşıya gelebilir.


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