Magazin Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı

Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı

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Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Covid-19 sonrası zatürreye yakalandı

Geçen yıl yakalandığı Covid-19 hastalığını belirtisiz olarak atlatan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun ardından kız kardeşi Katia Aveiro da corona virüse yakalandı. Hastalığın zatürreye dönüştüğü Aveiro hastaneye kaldırıldı.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme:
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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, Covid-19 sonrası zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Portekiz’in Madeira Adası’nda hastaneden sosyal medya paylaşımı yapan 43 yaşındaki Aveiro, geçen yıl annesi felç geçirdiğinde acil ameliyata alındığı hastanede tedavi görüyor.  

Cristiano Ronaldo da geçen yıl ekim ayında corona virüse yakalanmış, iki kez Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermeden hastalığı atlatmıştı.

HASTA YATAĞINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Şarkıcılığın ardından influencer’lığa geçiş yapan Ronaldo’nun kardeşi Aveiro, hasta yatağından yaptığı paylaşımda, “Bu, toplum önüne çıkmak isteyeceğim son halim. Bunu yapmamaya çalıştım ama son günlerde haberler hızla yayıldıkça beni takip edenlere, bana ve sevdiklerime sahip çıkanlara saygımdan sizlerle gerçeği paylaşacağım” dedi.

“Bu kahrolası virüse yakalandım. 17 Temmuz’da test sonucum pozitif çıktı ve o günden beri evde karantinadaydım” diyen Aveiro, durumunu, “Birkaç belirtiyle birlikte iyiye gidiyordum, tedavi uygulanıyordu. Ancak cuma günü kötüleşmeye başladım” şeklinde anlattı.

Covid hastalığının zatürreye dönüştüğünü söyleyen Aveiro, hastanede gerekli tedavinin uygulandığını söyleyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.


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