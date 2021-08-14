Kültür & Sanat Cruella 2 geliyor! Emma Stone devam filmi için anlaştı

Cruella 2 geliyor! Emma Stone devam filmi için anlaştı

Kültür & Sanat

Cruella 2 geliyor! Emma Stone devam filmi için anlaştı

İzlenme rekorları kıran ve başrolünde Emma Stone'un yer aldığı Cruella'nın devam filmi resmen onaylandı.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 15:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Oyuncu Emma Stone, Cruella 2' de rol almak için resmi olarak anlaşmayı imzaladı. Devam filminin gelişimiyle ilgili haberler, Disney animasyon klasiği “101 Dalmations”ın canlı aksiyon filminin gösterime girmesinden sadece haftalar sonra gelmiş oldu. O tarihte Cruella'nın yönetmeni Craig Gillespie ve senarist Tony McNamara'nın yeni film için geri dönecekleri söyleniyordu ancak Stone için resmi bir anlaşma yoktu. Beyazperde'nin haberine göre Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste ve Mark Strong'la birlikte yer aldığı role geri dönecek.

Film, yurtiçinde 85 milyon dolardan fazla ve küresel gişede 220 milyon dolardan fazla kazandı. Cruella, piyasaya sürülmesinin ardından, yayıncının Premier Access seçeneği aracılığıyla 30 dolarlık ek bir satın almayla Disney Plus'ta da izlenmeye sunuldu.

Cruella karakteri daha önce iki kez Glenn Close tarafından canlandırıldı. 


İlgili Haberler
Cruella'nın fragmanı izlenme rekoru kırıyor: Emma Stone başrolde


Yazarlarımızdan
Gözde Hatunoğlu
‘Tiyatro bin derde deva’
Gözde Hatunoğlu
Şirin Sever
Polis eşliğinde mi taksi çevirelim?
Şirin Sever
Burak Akkul
Surların ardındaki cennet: Dubrovnik
Burak Akkul
Şule Özdemir
Yanan ormanlar mı sadece? Ya sen, ya ben?
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dünyanın en iyi kişisel gelişim yazarından 15 etkili alıntı