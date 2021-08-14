Cruella 2 geliyor! Emma Stone devam filmi için anlaştı

Oyuncu Emma Stone, Cruella 2' de rol almak için resmi olarak anlaşmayı imzaladı. Devam filminin gelişimiyle ilgili haberler, Disney animasyon klasiği “101 Dalmations”ın canlı aksiyon filminin gösterime girmesinden sadece haftalar sonra gelmiş oldu. O tarihte Cruella'nın yönetmeni Craig Gillespie ve senarist Tony McNamara'nın yeni film için geri dönecekleri söyleniyordu ancak Stone için resmi bir anlaşma yoktu. Beyazperde'nin haberine göre Stone, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste ve Mark Strong'la birlikte yer aldığı role geri dönecek.

Film, yurtiçinde 85 milyon dolardan fazla ve küresel gişede 220 milyon dolardan fazla kazandı. Cruella, piyasaya sürülmesinin ardından, yayıncının Premier Access seçeneği aracılığıyla 30 dolarlık ek bir satın almayla Disney Plus'ta da izlenmeye sunuldu.

Cruella karakteri daha önce iki kez Glenn Close tarafından canlandırıldı.







