Cruise turizminde özellikle Kuşadası öne çıkarken, İstanbul da yeniden kruvaziyerlerin rotasına giriyor. 1200 yolcusuyla birlikte Celestyal Crystal İstanbul’a ilk seferini 22 Ekim’de gerçekleştirecek ve bu yılın sonuna kadar 5 seferle düzenli gelen bir cruise gemisi olacak.

GALATAPORT ETKİSİ

İstanbul’daki Galataport’un bitmesiyle birlikte 2020’de sefer sayısının artacağını belirten Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, “İstanbul, yeni havalimanı ve limanların bitmesiyle birlikte gökyüzü ile denizin buluşma noktası olacak” dedi. Alnıtemiz, Celestyal Crystal’in İstanbul’dan sonraki durağının ise Çanakkale olduğunu söyledi. POSTA-EKONOMİ SERVİSİ



