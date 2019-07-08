İstanbul Sultanahmet’te 2016 yılında yaşanan terör saldırısı sonrası önemli bir düşüş yaşayan kruvaziyer turizmi 2019 yılında yeniden atağa kalkıyor. Son iki yıldır özellikle sigorta ve güvenlik sorunları nedeniyle Türkiye limanlarını rotasına almayan cruise gemileri, yapılan yoğun görüşmeler ve Turizm Bakanlığı’nın verdiği maddi teşvik desteği sonrası dümenlerini yeniden Türkiye’ye kırdı. Sadece 2019 yılında 250 gemi Kuşadası ve Marmaris limanlarını ziyaret edecek. 2020 yılında ise özellikle İstanbul’da yapımı süren Galataport’un devreye girmesiyle bu sayı 350’ye ulaşacak. Türkiye kruvaziyer turizminde en ciddi sıçramayı 2015 yılında yapmıştı. Fakat 2016 yılında Sultanahmet’te bir grup Alman turistin uğradığı bombalı saldırı sonrası kruvaziyer turizmi neredeyse bıçak gibi kesildi. Sonrasında İstanbul’daki Karaköy Limanı’nın Galataport Projesi’nin yapımı için kapatılması bu alandaki düşüşü tetikledi. İşte böylesine bir dönemde binlerce yolcu kapasiteli dev gemileri ve yolcularını sigortalayan uluslararası sigorta şirketleri Türk limanlarını sigorta teminatının dışında bıraktı.

SİGORTA SORUNU AŞILIYOR

Özellikle son 20 aydır Türkiye’de güvenlik sıkıntısına neden olacak herhangi bir olayın yaşanmaması sigorta ve güvenlik sorununun çözülmesinde etkili oldu. Türkiye’nin ülke riskinin azalması üzerine cruise firmalarının Türkiye’deki temsilcileri, 8 aydır bu şirketlerin yurtdışındaki güvenlik birimleriyle yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi. Şu anda sigorta sorunu önemli ölçüde çözülmüş gözüküyor. Öte yandan Turizm Bakanlığı’nın 2019 yılında kruvaziyer turizmiyle Türkiye’ye gelecek olan turist başına verdiği 30 güvenlik konusuyla ilgili bir algı sorunu olduğuna dikkat çekerek, “Güvenlik konusuyla cruise firmalarının güvenlik birimleri ilgileniyor. Bu birimler rotalarına aldıkları ülkelere giderek yoğun incelemeler yapıyor. Dünyada kruvaziyer turizminin önde gelen iki büyük firmasının güvenlik birimlerini 8 ay önce Türkiye’ye davet ettik. Geldiler Türkiye’de güvenlik riski olup olmadığı konusunu araştırdılar. İstanbul hariç şu anda güney bölgelerde özellikle bir sorun görmediler. Bu yıl itibariyle Karnaval firması başta olmak üzere birçok firma Kuşadası ve Marmaris limanlarına ziyarete başlıyor” dedi. Türkiye’de özellikle son 20 aydır herhangi bir terör ve başka bir güvenlik sorununun yaşanmadığını da kaydeden Öner, şöyle devam etti: “Bu sektöre ilk ciddi darbe 2016 yılında yaşanan bir terör saldırısı sonrası vurulmuştu. O zaman bizim gemiyle getirdiğimiz bir Alman turist grubu Sultanahmet’te saldırıya uğramıştı. Bu olaydan sonra tur firmaları da Türk limanlarını rotalarından çıkarmışlardı. Çünkü sigorta firmaları Türkiye’yi teminat dışına almıştı. Şimdi bu sorunlar aşıldı. ”

GEMİ VE YOLCULAR SİGORTA KAPSAMINDA

Tüm dünyayı dolaşan cruise gemileri ciddi teminatlarla sigorta kapsamına alınıyor. Bunun yanında geminin 3. şahıslara yönelik vereceği zararlar da sigorta kapsamında. Özellikle geminin yanaştığı limanlara ya da başka bir gemiye vereceği zararlar P&I sigortası ile sigortalanıyor. Öte yandan gemilerin işletmeci firmaları yolcularını ferdi kaza sigortasıyla sigortalarken, gittikleri ülkelerdeki birçok firma da yolcularına seyahat sağlık sigortası yaptırıyor.