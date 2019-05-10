Turizmde bu yılki hedef 50 milyon turist ve 35 milyar dolar turizm geliri sağlamak. Gelir hedefine ulaşabilmek için de para harcayan nitelikli turiste ihtiyaç var. Bu turistleri çekecek en önemli alanlardan birisi ise cruise. Son 3 yıldır uzaklaşan kruvaziyer gemileri, olumsuz güvenlik algısının düzelmesiyle bu yıl rotayı yeniden Türkiye’ye çevirdi. 2019’da 300 gemiyle 300 bin kruvaziyer turistin gelmesi bekleniyor. 2020’de ise şimdiden yapılan rezervasyonlarla 400 gemiyle 400 bin kruvaziyer turistin geleceği öngörülüyor.

DÜNYA DEVLERİ TOPLANDI

Türkiye’nin turizmdeki yüksek potansiyeli nedeniyle kruvaziyer endüstrisinin dünyadaki en büyük kuruluşu olan Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği (MedCruise), bu yıl 54’üncü genel kurulunu yapmak için Aydın Kuşadası’nı seçti. Global Ports Holding’in ev sahipliğinde yapılan ve bugün sona erecek genel kurula Royal Carribbean, Celestyal, MSC, Carnival gibi dev kruvaziyer şirketlerinin üst düzey yöneticileri katılıyor. Kruvaziyer sektörünün kalbinin attığı genel kurul, daha fazla geminin Türkiye’ye gelmesini sağlayacak.

KUŞADASI CENOVA'YI GEÇTİ

Dünyanın en büyük kruvaziyer işletmecisi olan Global Ports Holding’in CEO’su Emre Sayın, “MedCruise genel kurulu, her yıl bir ülkede yapılıyor. Sıraya girseydik 2032 yılında Türkiye’de olacaktı. Ancak çabalarımız sayesinde 13 yıl kazandık ve bu yıl yapılması planlanan İtalya Cenova’nın elinden aldık. Kruvaziyerin Türkiye’de yükselişe geçişini yerinde görmelerini istedik. Kruvaziyer turisti Türkiye’yi seviyor. Gemiler için de Türkiye daha kazançlı, çünkü yolcusuna sadece bilet değil, örneğin Efes turu paketi de satabiliyor” dedi.

2 BİN LİRAYA 4 GÜN

● 1 haftalık tur ile 6 ülke ziyaret edilebiliyor.

● Avrupa’dan başlayan bir tura katılan için 1 haftalık seyahat fiyatı, gemi içi her şey dahil 800-1000 Euro.

● Türkiye’den kalkan ve 4 günlük Yunan adaları gemi yolculuğu için fiyat her şey dahil 320 Euro.

● En çok gözde seyahat noktası Karayipler, ikinci ise Akdeniz çanağı.

RAKAMLARLA CRUİSE TURİZMİ

Dünya cruise turizmi pazarının büyüklüğü 40 milyar dolar. Cruise turizminin Türk ekonomisine yıllık katkısı ise 2 milyar dolar. Dünyadaki cruise turisti sayısı 28 milyon. Türkiye'ye 2013'te 2 bin gemiyle gelen kruvaziyer sayısı 2.3 milyon.

YENİKAPI İHALESİNİ ALACAĞIZ

Kruvaziyer şirketlerinin yeni gemi siparişleri verdiğini belirten Emre Sayın, “Sektör 5 yıl içinde yüzde 50 büyüyecek. Yeni gemi demek, bir o kadar da müşteri demek. Bu da bize limanlara olan ihtiyacı gösteriyor. Türkiye’deki kruvaziyer turizminin başlangıcı İstanbul. İstanbul’un büyümesi, diğer bütün limanların büyümesi demek. Bu nedenle İstanbul Yenikapı’da planlanan 6 geminin yanaşabileceği liman projesinin 1-2 yıl içinde yapılacak olan ihalesine katılacağız ve inşallah da alacağız” diye konuştu.