Bilim & Teknoloji Crysis 2 Remastered için ilk ekran görüntüsü yayınlandı

Crysis 2 Remastered için ilk ekran görüntüsü yayınlandı

Bilim & Teknoloji

Crysis 2 Remastered için ilk ekran görüntüsü yayınlandı

Crytek’in resmi Twitter hesabından Crysis 2 Remastered için ilk ekran görüntüsü paylaşıldı. Paylaşılan ekran görüntüsünde New York sokaklarında yaşanan bir ana yer verilmiş.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Crysis, geçtiğimiz yıl günümüz grafikleriyle tekrar piyasaya sürülmüştü. Birinci oyunun ardından diğer Crysis oyunlarının remastered sürümlerinin gelip gelmeyeceği sorulmaya başlandı. Crytek, Crysis 2 Remastered için ilk ekran görüntüsünü Twitter’dan paylaştı.

Crysis 2 Remastered resmi olarak duyurulmadı. Ancak Crytek tarafından yapılan paylaşımlar oyunun kesin çıkacağını gösteriyor.

Son yapılan paylaşımdaki ekran görüntüsünde New York'ta bir savaş anı yer alıyor. Göze çarpan ile detaylarsa ışıklandırma ve doku kalitesi.

İddialara göre Crysis 2 Remastered, 2021 yılı içerisinde oyunculara sunulacak. Crysis 3’ün yenilenen sürümü ise 2022 yılının başında gelecek.

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