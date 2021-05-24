Crysis 2 Remastered için ilk ekran görüntüsü yayınlandı

Crysis, geçtiğimiz yıl günümüz grafikleriyle tekrar piyasaya sürülmüştü. Birinci oyunun ardından diğer Crysis oyunlarının remastered sürümlerinin gelip gelmeyeceği sorulmaya başlandı. Crytek, Crysis 2 Remastered için ilk ekran görüntüsünü Twitter’dan paylaştı.

Crysis 2 Remastered resmi olarak duyurulmadı. Ancak Crytek tarafından yapılan paylaşımlar oyunun kesin çıkacağını gösteriyor.

Son yapılan paylaşımdaki ekran görüntüsünde New York'ta bir savaş anı yer alıyor. Göze çarpan ile detaylarsa ışıklandırma ve doku kalitesi.

İddialara göre Crysis 2 Remastered, 2021 yılı içerisinde oyunculara sunulacak. Crysis 3’ün yenilenen sürümü ise 2022 yılının başında gelecek.