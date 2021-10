Crysis 3 Remastered'tan ışın izlemenin aktif olduğu görseller oyunseverlerle paylaşıldı. Crysis Remastered Trilogy, 15 Ekim 2021'de PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Epic Games çıkış yapacak. Paket içerisinde Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered bulunacak.

Paketin, PlayStation 4 ve Xbox One sürümleri perakende olarak satışa sunulacak. PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Epic Games üzerinden her oyunu ayrı ayrı satın alabileceksiniz.

Crysis Remastered Trilogy'nin PlayStation 5 veya Xbox Series X sürümü, 1080p ve 4K arasında 60 FPS sunmayı hedefliyor.