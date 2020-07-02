Crysis Remastered hayal kırıklığı yaratabilir

Crysis Remastered'a ait oyun içi görüntüler internette yayınlandı. Hangi platformdan yüklendiği belli olmayan görüntüler, ilk oyunla karşılaştırıldı.

ResetEra üyelerinden Last Colossi ve cOZm1c’in derlediği karşılaştırma görüntüleri yayınlandı. 2007 yılında çıkan orijinal Crysis ile remastered sürüme ait aynı sahnelerin karşılaştırıldığı görüntüler, endişelenenleri haklı çıkarabilir.

Remastered sürümüne en çok dikkat çeken konu renklerdeki aşırı doygunluk. Oyundaki detayların görünmesine de engel olan bu durum, Crysis’in eski sürümünün açık ara daha iyi görünmesini sağlamış. Crysis gibi sistemleri zorlayan bir oyunun, konsol sürümlerinde daha düşük doku kalitesi ve daha az detay görmek de olasılıklar dahilinde.



