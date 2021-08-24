Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Crytek'in yaptığı Crysis Remastered Trilogy, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdiyse Crytek tarafından paylaşılan resmi videoda Crysis 2 ve Crysis 3'ün PlayStation 3 ve PlayStation 5'te nasıl göründüğünü gözler önüne serildi. Crysis Remastered Trilogy'nin ışın izleme desteği sunacağını da belirtelim. Ancak bu, yalnızca PC'de sunulacak.

Crysis Remastered Trilogy isimli bu paket, ilk oyun haricinde Crysis 2 ve Crysis 3'ün de remaster versiyonunu içerecek. Oyun için net bir çıkış tarihi verilmedi ancak bu yılın sonbahar aylarında PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC çıkış yapması bekleniyor.