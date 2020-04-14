Crytek’ten yeni Crysis oyunu gelebilir

Crytek, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla serinin hayranlarını heyecanlandırdı. Aradan geçen yedi yılın ardından hala grafikleriyle göz dolduran oyunla ilgili ilginç bir paylaşım geldi.

Crytek’in “Veri alınıyor” yazılı tweeti ardından kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğenildi.





Yüksek ihtimalle bu süreçte serinin yeni oyunu Crysis 4 duyurulmayacak. Bunun yerine Remastered sürümü gelebilir.

Crysis oyununun piyasaya sürülmesinin üzerinden neredeyse 7 yıl geçti. Bu nedenle de yeni oyunun Xbox Series X ve PlayStation 5 konsollarına geleceği iddia ediliyor.



