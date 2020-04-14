Crytek’ten yeni Crysis oyunu gelebilir
Crysis’in geliştirici firması Crytek, attığı tweet ile yeni bir Crysis oyununa işaret etti. Yeni Crysis, muhtemelen PlayStation 5 ve Xbox Series X için geliştirilebilir. Onur Binay/posta.com.tr
14 Nisan 2020, Salı 12:19 Son Güncelleme:
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Crytek, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla serinin hayranlarını heyecanlandırdı. Aradan geçen yedi yılın ardından hala grafikleriyle göz dolduran oyunla ilgili ilginç bir paylaşım geldi.
Crytek’in “Veri alınıyor” yazılı tweeti ardından kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğenildi.
https://twitter.com/Crysis/status/1249714251360501761
Yüksek ihtimalle bu süreçte serinin yeni oyunu Crysis 4 duyurulmayacak. Bunun yerine Remastered sürümü gelebilir.
Crysis oyununun piyasaya sürülmesinin üzerinden neredeyse 7 yıl geçti. Bu nedenle de yeni oyunun Xbox Series X ve PlayStation 5 konsollarına geleceği iddia ediliyor.