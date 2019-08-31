CSI engel atlama yarışmaları devam ediyor

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından “30 Ağustos - 01 Eylül CSI Engel Atlama Yarışmaları, dünyanın önemli 150 sporcu ve 250 at yarışıyor.

TÜRKİYE 5 KATEGORİDE SAHAYA ÇIKIYOR

Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerinde düzenlenecek dev organizasyonda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli olurken ayrıca Genç At Müsabakaları da düzenlenecek, Türkiye ise beş kategoride sahaya çıkıyor.

Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan. Bu önemli yarışmaların Medya Sponsorluğunu ise her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya üstleniyor.

Binicilikte seyir zevki en yüksek olan Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde festival alanına yeni nesil DS Automobiles modelleri ile shuttle hizmetinden faydalanıyor.

Misafirler DS Automobiles Türkiye standlarında DS 7 CROSSBACK ve DS 3 CROSSBACK modellerini yakından inceleme ve test etme imkanı da bulmaya devam ediyor.











