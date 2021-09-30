Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE)’den gelen açıklama, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusunun yanıtını vermiş oldu. Açık cezaevi izinleri Temmuz ayında sona ererken, gelen bir son dakika açıklaması ile izinler 30 Eylül tarihine uzatılmıştı. Belirtilen tarih yaklaştıkça da mahkum ve mahkum ailelerinin izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağına dair merakı da artmıştı. İşte, CTE’nin açıklaması…

CTE AÇIK CEZAEVİ İZİMLERİ UZATILDI MI, NE KADAR UZATILDI?

CTE’den gelen açıklamaya göre, 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren açık cezaevi izinleri iki ay süre ile yeniden uzatıldı. Buna göre, açık cezaevleri izin süresi 30 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

CTE’NİN AÇIKLAMASI AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ AÇIKLAMASI

Açık cezaevi izinleri iki (2) ay süre ile uzatıldı. İşte, CTE’den gelen açık cezaevi izinleri açıklaması…

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda...

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.