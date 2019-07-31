  • Haberler
  • Gündem
  • CTE idare memurluğu öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözlü sınav ne zaman?

CTE idare memurluğu öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözlü sınav ne zaman?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli kadrolara 300 idare memurluğu öğrencisi alınacak. Başvurular 19 Ağustos'ta başlayıp 2 Eylül'de sona erecek. Peki sözlü sınavlar ne zaman?

31 Temmuz 2019, Çarşamba 14:40
A A
CTE idare memurluğu öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözlü sınav ne zaman?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 300 idare memurluğu öğrencisi alacak. Dün duyru yayımlanırken başvuruların 19 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. 

Şimdi adaylar "CTE idare memurluğu öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT:

-Sözlü sınav ve mülakata, 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300) kadro sayısının 5 katı (1500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.

-Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden www.cte.adalet.gov.tr bilahare ilân edilecektir.

- Sözlü sınav ve mülakata çağrılan adayların yanlarında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...