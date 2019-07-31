Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 300 idare memurluğu öğrencisi alacak. Dün duyru yayımlanırken başvuruların 19 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Şimdi adaylar "CTE idare memurluğu öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT:

-Sözlü sınav ve mülakata, 2018 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300) kadro sayısının 5 katı (1500) idare memurluğu öğrenci adayı çağrılacaktır.

-Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden www.cte.adalet.gov.tr bilahare ilân edilecektir.

- Sözlü sınav ve mülakata çağrılan adayların yanlarında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) getirmeleri gerekmektedir.