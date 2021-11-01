Çubuk kraker nasıl yapılır? Çubuk kraker tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Çıtır çıtır tadına doyamayacağınız çubuk kraker tarifi, hazırlarını aratmayacak enfes bir lezzet. Peki, evde çubuk kraker nasıl yapılır? Midenizi bastırıp açlığınızı yatıştıracak ve çocukların çok seveceği çubuk kraker tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
01 Kasım 2021, Pazartesi 12:00 Son Güncelleme:
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Yedikçe yedirten çıtır çubuk kraker tarifi, hazır alınan paketlerden çok daha güzel ve lezzetli. Peki, evde çubuk kraker nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız çubuk kraker tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı, püf noktası...
ÇUBUK KRAKER TARİFİ
Çubuk kraker malzemeler
- 125 gram tereyağı
- 2 yemek kaşığı sirke
- 3 su bardağı un
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı su
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı pekmez
- 5-6 yemek kaşığı susam
Oda sıcaklığında bekletilmiş ve yumuşamış tereyağı ve diğer hamur malzemelerini bir kaba alarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
Hamuru merdane ile 5-6 cm kalınlıkta olacak biçimde kesin. Krakerlere istediğiniz biçimi verebilirsiniz. Krakerleri tepsiye dizin. Yumurta ve pekmezi çırpın. Karışımı krakerlerin üzerine sürün. Tepsiyi önceden 180 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.
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