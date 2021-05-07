Çubukla topları yakala (Oyun)

Malzemeler: Farklı boy ve renklerde ponponlar, kalemler, tabak. Yaş: 3-5

NASIL OYNANIR?

Bir sepetin ya da tabağın içine farklı boy ve renklerde ponponlar koyun. Çocuğunuz kalemler yardımıyla ponponları tutarak boş tabağa koysun. Taşıma için maşa, pipet, çubuk, çay kaşığı kullanılabilir. Bu oyunu renkleri seçerek de oynayabilirsiniz. Örnek: Sarı renkli büyük ponponları taşıyalım gibi. Not: İki ya da daha fazla kişi oynayarak bir yarışma haline getirebilirsiniz.