Çubukla topları yakala (Oyun)
Kurallı oyun oynama çocukların sınırlara karşı olan esnekliğini arttırır. Yönerge takip becerisi kazanırlar. Bu oyun aracılığıyla hem akademik yetkinliklerini arttırmak için el kaslarını geliştirirler hem de yönergeler eşliğinde kendilerini kontrol etmeyi öğrenirler.
07 Mayıs 2021, Cuma 13:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler: Farklı boy ve renklerde ponponlar, kalemler, tabak. Yaş: 3-5
NASIL OYNANIR?
Bir sepetin ya da tabağın içine farklı boy ve renklerde ponponlar koyun. Çocuğunuz kalemler yardımıyla ponponları tutarak boş tabağa koysun. Taşıma için maşa, pipet, çubuk, çay kaşığı kullanılabilir. Bu oyunu renkleri seçerek de oynayabilirsiniz. Örnek: Sarı renkli büyük ponponları taşıyalım gibi. Not: İki ya da daha fazla kişi oynayarak bir yarışma haline getirebilirsiniz.