Etkinlik Rehberi Çubuklarla köpek balığı (Oyun)

Çubuklarla köpek balığı (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Çubuklarla köpek balığı (Oyun)

Çocuğunuzla evde yaratıcı bir oyun oynamak ister misiniz? İşte çubuklarla köpek balığı oyunu için ihtiyacınız olan malzemeler ve oynama kuralları. / POSTA

23 Ağustos 2021, Pazartesi 11:07 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Ahşap çubuklar (dondurma çubukları), yapıştırıcı, renkli el işi kâğıtları, sulu veya guaj boya, makas ve var ise oynar göz. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber yedi veya daha fazla ahşap çubuğu yan yana dizip birbirlerine yapıştırın. Fakat ortaya denk gelen iki ahşap çubuğu biraz geride dizerek yapıştırmayı unutmayın çünkü o boşluk köpek balığımızın dişlerini yerleştirmemiz için gerekecek. Bu çubukları maviye boyayın. Sonrasında el işi kâğıtlarından solungaç ve yüzgeçler kesin. Bunları köpek balığına yapıştırın. Kâğıt üzerine sivri dişler çiziniz ve alt-üst olarak köpek balığında bıraktığınız o boşluğa yapıştırın. Köpek balığın daha gerçekçi görünmesi için oynar gözleri de yapıştırın. Ta tam köpek balığı hazır!

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