Çubuklarla köpek balığı (Oyun)

Malzemeler: Ahşap çubuklar (dondurma çubukları), yapıştırıcı, renkli el işi kâğıtları, sulu veya guaj boya, makas ve var ise oynar göz. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

İlk olarak çocuğunuzla beraber yedi veya daha fazla ahşap çubuğu yan yana dizip birbirlerine yapıştırın. Fakat ortaya denk gelen iki ahşap çubuğu biraz geride dizerek yapıştırmayı unutmayın çünkü o boşluk köpek balığımızın dişlerini yerleştirmemiz için gerekecek. Bu çubukları maviye boyayın. Sonrasında el işi kâğıtlarından solungaç ve yüzgeçler kesin. Bunları köpek balığına yapıştırın. Kâğıt üzerine sivri dişler çiziniz ve alt-üst olarak köpek balığında bıraktığınız o boşluğa yapıştırın. Köpek balığın daha gerçekçi görünmesi için oynar gözleri de yapıştırın. Ta tam köpek balığı hazır!