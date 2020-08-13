ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Dawn adlı uzay aracı 2 yıl önce Ceres adlı cüce gezegene iniş yaptı.

Occator kraterinde yapılan veri analizinin ardından bilim insanları Ceres'in yüzeyinin altında tuzlu su bulunan bir okyanus gezegeni olduğunu açıkladı. Çalışmalar Nature Astronomy and Geoscience dergilerinde yayımlandı.

Ceres, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağında yatıyor. Dawn uzay aracı, 35 kilometre uzaktan gezgendeki garip parlak alanların görüntülerini aldı ve yerçekimi ölçümleri yaptı.

Tuzlu su, su ve amonyum klorür ile bağlanmış sodyum klorürden oluşuyor ve tuzlu sıvı yüzeye kadar yükseliyor. Bu bileşikler organik kimyasallar ve tuzlu su da kraterin parlak alanlarını açıklayan ışığı yansıtıyor.



