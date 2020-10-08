Cudi Dağı zirvesinde, CNN Türk ekibinden bir ilk

Gece boyunca askerlerle birlikte operasyonu izleyen CNN TÜRK ekibi, Mehmetçiklerimizin 2 bin metre yüksekte Cudi'nin zirvesinde terörle nasıl mücadele ettiğini ve bir günlerinin nasıl geçtiğini görüntüledi.

Adı terör yuvası olarak anılan Cudi Dağı artık eskisi gibi değil. Kahramanlarımızn azmiyle Cudi'de artık terörist kalmadı. Komandoların söylediği tek şey ise, "Son terörist temizlenene kadar biz nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz."





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CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk Cudi Dağı'nda teröristlerin sığındığı mağaraya çıkarken zorlandı, çekime ara verildi. Öztürk, ne kadar zorlandığını şu sözlerle anlattı; O komandoların ne mücadele verdiğini daha iyi anladık, o dağlara tırmanırken ben ayakta durmakta zorluk çektim.

Kahraman askerlerimizin ise bizden tek bir isteği var; Bizi desteksiz bırakmasınlar, her zaman dualarında yer almak istiyoruz.