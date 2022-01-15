Doğa Cudi Dağı'nda avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı

Cudi Dağı'nda avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı

Doğa

Cudi Dağı'nda avcılığın önüne geçildi, dağ keçilerinin sayıları arttı

Şırnak'ın Cudi Dağı'nda yapılan çalışmalar işe yaradı, dağ keçilerinin sayıları yeniden artmaya başladı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 11:30 Son Güncelleme:
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Şırnak'ın Cudi Dağının Sefine Bölgesi civarında dağ keçisi sayısı kaçak avcılığın önüne geçilmesiyle birlikte sayılarında artış yaşandı.

Şırnak Valiliği ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla kaçak avcılığın önüne geçilmek için yoğun çalışmalar sarf ediliyor.



Cudi Dağı'nın Sefine bölgesinde 6 dağ keçisi vatandaş tarafından cep telefonuyla çekildi.

Keçiler daha sonra gözden kaybolduğu belirtildi.

İHA

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