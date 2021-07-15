Ilık iklimi seven ve kolayca bakılabilen çuha çiçeği, canlı renkleriyle kendine hayran bırakıyor. Peki, çuha çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Çuha çiçeği hikayesi nedir? Çuha çiçeği hakkında merak edilenler...

ÇUHA ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Çuha çiçeğinde, dilersiniz tohumdan dilerseniz de fideden yetiştirme yöntemini kullanabilirsiniz. Tohumdan üretmek biraz daha sabır gerektirebilir. Bunun için çuha çiçeği fidanı alarak yetiştirmeye başlayabilirsiniz.

Saksıda iç mekanda çuha çiçeği yetiştirmek için öncelikle onu koyacağınız alanı ayarlamanız gerekir. Güneş alan ama doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı, şiddetli rüzgarların uğramadığı balkon gibi açık alanlar başlangıçta en doğrusudur.

Çok büyük saksılardan hoşlanmayan çuha çiçeği için, fidenin bulunduğu kaptan en çok 1 boy büyük bir saksıyı tercih etmeli, saksının alt kısmında fazla suyun akabileceği deliklerin bulunmasına dikkat etmelisiniz.

Torf bakımından zengin saksı çiçeği toprağı kullanarak çuha çiçeğinizin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlayabilirsiniz.

Sonrasında fideyi köklerine zarar vermeyecek şekilde saksısına yerleştirin, toprağını çok sıkı olmayacak şekilde ayarladıktan sonra halk arasında can suyu denen ilk suyunu verin.

Çok yıllık bir bitki türü olduğundan, her dönem ne kadar sulama yapmanız gerekir. Yaz sıcaklarında haftada 2, kış aylarında ve soğuk havalarda ise haftada 1 sulamanız önerilir.

Sulama yapmadan önce çuha çiçeğinizin toprağının tamamen kuruduğundan emin olmalısınız, parmağınızla kontrol ettiğinizde toprak hala nemli ise daha fazla sulamak ona zarar verebilir.

Sulamadan önce saksının altında bulunan tablada su kalmadığından emin olun. Köklerinin çürümemesi için tabladaki fazla suyu boşalttığınızdan emin olmalısınız.

Çuha çiçeğinin yılda 1 kez toprak ve saksı değişimini yapmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde çuha çiçeğinizi uzun yıllar yaşatabilir, evinize renk katabilirsiniz.

ÇUHA ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Çuha, ılıman İklimlerde yetişen bir saksı çiçeğidir. Doğada birçok çeşidi ve renkleri bulunur. Aynı zamanda soğuk hava koşullarına karşı dayanıklı olması nedeniyle her ortamda bakımı sağlanabilir.



