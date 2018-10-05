Çukur 2.Sezon 4.Bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'un merakla beklenen 2. sezon 4. bölüm fragmanı yayınlandı

05 Ekim 2018, Cuma 07:29
A A

Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önceki bölümde Cumali ve Vartolu ilk kez karşı karşıyaya gelmişti. Abisinin katili Vartolu'yu görünce annesinin 'Ne olursa olsun öcümüzü al' sözlerini hatırlayan Cumali bakalım Vartolu ile barışacak mı? Yamaç'ın planları başarıya ulaşacak mı?

İşte Çukur 2.Sezon 4.Bölüm fragmanı:


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.