Çukur 2.Sezon 4.Bölüm fragmanı yayınlandı

Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanan Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önceki bölümde Cumali ve Vartolu ilk kez karşı karşıyaya gelmişti. Abisinin katili Vartolu'yu görünce annesinin 'Ne olursa olsun öcümüzü al' sözlerini hatırlayan Cumali bakalım Vartolu ile barışacak mı? Yamaç'ın planları başarıya ulaşacak mı?

İşte Çukur 2.Sezon 4.Bölüm fragmanı:



