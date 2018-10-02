Çukur dizisi zirveyi yine elden bırakmadı ve dünkü bölüm ilk sıraya oturdu. Çukur'un 36. bölümü dün akşam ekrana geldi. Çukur son bölümde Cumali'nin Karakuzular'dan kaçışı Yamaç'la olan kavgası heyecanı zirveye çıkarırken Yamaç Efe'nin ölümünden dolayı kendini sorumlu tuttu ve büyük bir öfke yaşadı. Dizinin son bölümünde ise Yamaç abisi Vartolu'yu tekrar oyuna dahil etti.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 37. BÖLÜM ÖN İZLEME

Çukur son bölümün ardından 37. ön izleme yayınlandı. Çukur yeni bölümde Cumali, Vartolu ve Yamaç ilk kez bir araya geliyor. Cumali, Kahraman'ı öldüren Vartolu'yu hiç de affedeceğe benzemiyor ve kardeş olarak da görmüyor. Hele ki Vartolu'ya "Veled- zina" demesi" ortamı bir hayli geriyor. Cumali ile Vartolu karşı karşıya gelirken onları ayırmak Yamaç'a düşüyor.