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  • Çukur 36. son bölümde umutlandıran gelişme! Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Çukur 36. son bölümde umutlandıran gelişme! Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Şimdi Koçovalıların intikam zamanı... Çukur 36. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Çukur son bölümde yine dizinin hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşanırken Cumali, Yamaç ve Vartolu ilk kez bir araya geldi.

02 Ekim 2018, Salı 10:46 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 16:14
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Çukur dizisi zirveyi yine elden bırakmadı ve dünkü bölüm ilk sıraya oturdu. Çukur'un 36. bölümü dün akşam ekrana geldi. Çukur son bölümde Cumali'nin Karakuzular'dan kaçışı Yamaç'la olan kavgası heyecanı zirveye çıkarırken Yamaç Efe'nin ölümünden dolayı kendini sorumlu tuttu ve büyük bir öfke yaşadı. Dizinin son bölümünde ise Yamaç abisi Vartolu'yu tekrar oyuna dahil etti. 

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 37. BÖLÜM ÖN İZLEME

Çukur son bölümün ardından 37. ön izleme yayınlandı. Çukur yeni bölümde Cumali, Vartolu ve Yamaç ilk kez bir araya geliyor. Cumali, Kahraman'ı öldüren Vartolu'yu hiç de affedeceğe benzemiyor ve kardeş olarak da görmüyor. Hele ki Vartolu'ya "Veled- zina" demesi" ortamı bir hayli geriyor. Cumali ile Vartolu karşı karşıya gelirken onları ayırmak Yamaç'a düşüyor.

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