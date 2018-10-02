Çukur 36. son bölümde umutlandıran gelişme! Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Şimdi Koçovalıların intikam zamanı... Çukur 36. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Çukur son bölümde yine dizinin hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşanırken Cumali, Yamaç ve Vartolu ilk kez bir araya geldi.
Çukur dizisi zirveyi yine elden bırakmadı ve dünkü bölüm ilk sıraya oturdu. Çukur'un 36. bölümü dün akşam ekrana geldi. Çukur son bölümde Cumali'nin Karakuzular'dan kaçışı Yamaç'la olan kavgası heyecanı zirveye çıkarırken Yamaç Efe'nin ölümünden dolayı kendini sorumlu tuttu ve büyük bir öfke yaşadı. Dizinin son bölümünde ise Yamaç abisi Vartolu'yu tekrar oyuna dahil etti.
ÇUKUR 37. BÖLÜM ÖN İZLEME
Çukur son bölümün ardından 37. ön izleme yayınlandı. Çukur yeni bölümde Cumali, Vartolu ve Yamaç ilk kez bir araya geliyor. Cumali, Kahraman'ı öldüren Vartolu'yu hiç de affedeceğe benzemiyor ve kardeş olarak da görmüyor. Hele ki Vartolu'ya "Veled- zina" demesi" ortamı bir hayli geriyor. Cumali ile Vartolu karşı karşıya gelirken onları ayırmak Yamaç'a düşüyor.