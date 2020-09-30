Çukur 4. sezon 4. bölümüne bu sahne damga vurdu

4.sezonda ünlü oyuncu İrem Sak'ı kadrosuna dahil eden dizi Çukur yayınlandığı günün en çok izlenen dizileri arasında üst sıralardaki yerini koruyor. Pazartesi akşamı yayınlanan Çukur 4. sezon 4. bölümünde Azer'e silah doğrultan Karaca'nın Azer'i vurması ekranlara damga vurdu. Dizinin yayınlanan son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Çukur 5. bölüm fragmanında Yamaç'ın "Ben bu herifi indireceğim." sözleri heyecan yarattı.

Çukur dizisi 28 Eylül Pazartesi günü 4. sezon 4. bölümü ile ekranlara geldi. Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölüm fragmanında Cumali, Erdenet'lete karşı atağa geçerken, Efsun'un babaannesi Makbule'nin sözleri dikkat çekti. Yamaç'ın "Ben bu herifi indireceğim." sözleri ile yeni bölümde ne olacağıyla ilgili meraklar da arttı. Çukur 4. sezon 4. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Çukur yeni bölüm fragmanı...

Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı





Çukur 4. Sezon 5. Bölüm (Çukur 98. Bölüm) fragmanı yayında! Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımında; Cumali, Erdenetler'e karşı atağa geçerken, Efsun'un babaannesi Makbule'nin sözleri dikkat çekiyor. Yamaç'ın "Ben bu herifi indreceğm!" sözler büyük heyecan uyandırırken, Cengiz Erdenet'e karşı ne yapacağı merakla bekleniyor.