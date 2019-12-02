Çukur 78. bölüm fragmanı! Çukur 77. bölüm özeti

Çukur 77. bölümde neler yaşandı?

Çukur 3. Sezonun 10. bölüm özeti

Efsun'un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarında kısa bir ara ara vermek zorunda kalacak. Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin yollarını arayacak.

Kendisini kimin kurtardığını bulmaya çalışan Yamaç'ın kafası Nehir'in ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris'i sorunca bütün aile İdris'in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya'dan öğrendikleriyle birlikte kafasında soru işaretleri artan Vartolu'nun, babasının katillerine bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla bekleniyor. Çukurlular mahalleye yapılacak saldırıya tam anlamıyla hazırken hiç beklemedikleri bir yerden vurulmaları harekete geçirecek. Fakat karşılarında sürpriz bir ismi bulacaklardır.

Çukur 78. bölüm özeti

Çukur 3. Sezonun 11. bölüm özeti

Saadet, Vartolu'nun ziyaretine gidiyor ve Vartolu'ya onun için ölebileceğini söylüyor.

Vartolu hapishaneden çıkıp giderse, Saadet'in umudunun kayıp gideceğini ve umudunun kaybolmaması için Vartolu'dan bir istekte bulunuyor. Saadet Vartolu'dan ne isteyecek? Vartolu'nun bu isteğe ne cevap vereceği merak konusu.





Çukur 79. bölüm fragmanı ne zaman

Çukur 3. Sezon 12. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?



