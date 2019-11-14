Çukur bilgisayar oyunu oldu

Ekim ayında dizinin geçtiği sokakların modellenmesiyle oluşturulan Çukur haritası, Zula Oyun haritalarına eklenmişti. Projenin ikinci aşamasında ise dizinin iki karakteri Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş, hayranlarının karşısına oyun karakterleri olarak çıkıyor.

Yeni karakterlerin oyuna eklenmesine ilişkin konuşan InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan geliştirmeyle ilgili şunları söyledi: “Online eğlence ve geleneksel medya eğlencesi arasındaki fark kapanıyor. Bu proje ile Çukur heyecanı Zula’da yaşamaya devam ediyor."

Uzun zamandır oyun pazarında yer almayı planlandıklarını belirten Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay da, bu iş birliğinin kendileri için büyük ve önemli olduğunu belirtti. İçerik ve oyun dünyası gibi birbiriyle uyumlu iki sektörün bir araya gelmesinin öneminin altını çizen Kerem Çatay, “Bu işbirliğinin her iki sektöre farklı açılardan katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye’de üretilen iki yerel içeriğin global pazarlara ihraç edilmesi, hem kültürel hem de teknolojik alanda bu topraklardan çıkan önemli bir başarı öyküsü olarak tarihe geçecek. Ay Yapım için bu bir ilk adımdır, bundan sonra da oyun dünyasına yönelik projelerimiz olacak” dedi.





“Bir oyun karakterine dönüşmek heyecan verici”

Çukur’un sevilen karakterlerinden Cumali Koçovalı’yı canlandıran Necip Memili de, “Zula’nın tüm Türkiye’de milyonlarca insan tarafından keyifle oynanan bir oyun olduğunu biliyorum. Bu nedenle bu projenin parçası olmak, dizideki canlandırdığım karakterin bir oyun karakterine dönüşmesiyle bir ilke imza atmak gerçekten heyecan verici. Hayranlarımız artık diziyi izlemekle kalmayıp, Zula içinde kendi Çukur maceralarını da yaşayabilecekler” dedi.

Azer Kurtuluş’u canlandıran Cihangir Ceyhan ise düşüncelerini şöyle aktardı: “Küçüklüğümde atari salonlarında çok vakit geçirdim. Bu nedenle bir oyun karakterine hayat vermek ve Zula oyuncularının oyun deneyiminin bir parçası olmak bana müthiş geliyor. Dizideki heyecan oyunda da devam edecek, dizinin hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki takipçileri Zula ile Çukur heyecanını her an yaşayabilecekler."

“Cumali” ve “Azer”, 35 kişilik ekip ve 3 aylık çalışmayla oyun karakterine dönüştü

Çukur’un “Cumali Koçovalı” ve “Azer Kurtuluş” karakterleri Türk mühendislerden oluşan Madbyte Games ekibinin 3 aylık geliştirme süreci sonunda ortaya çıktı. Geliştirmelerine harita ile eş zamanlı olarak başlanan dizinin iki karakteri için yeni hikayeler oluşturuldu. Projenin arkasında 35 kişilik bir ekip var.

Seslendirmeler için Necip Memili ve Cihangir Ceyhan stüdyoya girdi

Proje kapsamında oyun deneyiminin önemli bir parçası olan telsiz mesajları konusunda da bir ilke imza atıldı. Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş karakterleri kendi seslerinden oluşan telsiz mesajlarıyla oyuna dahil edildi. Dizi deneyiminin oyuna aktarılması konusunda önemli bir adım olan mesajların oluşturulması için oyuncular Necip Memili ve Cihangir Ceyhan stüdyoya girerek seslendirmeleri yaptı.

Zula'da yer alan diğer 20 karakter gibi Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş da kendi hikayeleri ile oyuna dahil oluyor.

Azer ve Cumali’nin oyundaki hikayeleri ise şöyle:

“Kardeşlerinin Çukur nedeniyle öldüğünü düşünen Azer, İstanbul’un gözde semtlerinden Çukur’u ele geçirmeyi kafasına koymuştur. Azer, saldırılarında sık sık Cumali Koçovalı ile karşı karşıya gelecektir. Çukur’un kontrolsüz gücü diyebileceğimiz, içgüdüleriyle hareket eden Cumali Koçovalı, mahallesini korumak için her şeyi yapacaktır. Dizinin deli fişek karakteri Cumali, Azer’in Çukur’a amansız saldırılarına dur diyebilecek mi?”





Bir ayda 750 binden fazla oyuncuya ulaştı

Çukur haritası, kısa sürede Zula'nın en fazla tercih edilen haritalarından oldu. Yayınlandığı tarihten itibaren 750 binden fazla oyuncu Çukur sokaklarını tercih etti. Zula’da Çukur Mahallesi “Ölüm Maçı Haritası” (Team Death Match) olarak yer alıyor. Oyuncular silahlarını “Çukur Serisi” ve “Çukur Nadir Desenleri” ile özelleştirip, Çukur heyecanına dahil oluyor.