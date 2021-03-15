Magazin Çukur dizisinde çok sürpriz bir hamle geliyor!

Çukur dizisinde çok sürpriz bir hamle geliyor!

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Çukur dizisinde çok sürpriz bir hamle geliyor!

Pazartesi akşamları Show TV ekranında izleyicilerle buluşmaya devam eden Çukur dizisinin finale doğru adım adım gittiği biliniyor. Mayıs ayında veda edecek olan dizinin 120. bölümü ise bu akşam ekranda olacak. Yine aksiyon dolu sahnelerle Çukur, hayranlarına heyecanlı anlar yaşatacak. Efsun ise sürpriz bir hamle yapacak. Peki yapımda neler yaşanacak? İşte detaylar...

15 Mart 2021, Pazartesi 11:03 Son Güncelleme:
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Çukur bu akşam 4. sezonun 28. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanırken, iki tarafın savaşı artık resmiyet kazanacak. Efsun’un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç’ı harekete geçirecek. Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Sünnet düğününde çok eğlenceli anlar da yaşanacak.

Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali’nin, Amca’ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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