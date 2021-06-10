Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı

131. final bölümüyle izleyicisiyle vedalaşan Çukur'dan sürpriz bir aşk daha çıktı. Çukur'da Kemal ve Cennet karakterini canlandıran Uğur Yıldıran ile Aylin Engör'ün birlikte oldukları ortaya çıktı.

İkilinin sette başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri iddia edildi. Yıldıran ve Engör, dizinin final yapmasının ardından soluğu Kapadokya'da aldı.

Öte yandan Çukur setinde daha önce, Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı ve Öner Erkan-Ece Yaşar aşk yaşamaya başlamış ancak bu aşk fazla uzun sürmemişti.









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Kaynak: Snobmagazin



