Çukur dizisinden sürpriz bir aşk daha çıktı
Başrollerini Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı ve 131. bölümüyle final yapan Çukur dizisinin iki oyuncusunun aşk yaşadığı ortaya çıktı.
10 Haziran 2021, Perşembe 20:47 Son Güncelleme:
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131. final bölümüyle izleyicisiyle vedalaşan Çukur'dan sürpriz bir aşk daha çıktı. Çukur'da Kemal ve Cennet karakterini canlandıran Uğur Yıldıran ile Aylin Engör'ün birlikte oldukları ortaya çıktı.
İkilinin sette başlayan aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri iddia edildi. Yıldıran ve Engör, dizinin final yapmasının ardından soluğu Kapadokya'da aldı.
Öte yandan Çukur setinde daha önce, Rıza Kocaoğlu-Hazal Subaşı ve Öner Erkan-Ece Yaşar aşk yaşamaya başlamış ancak bu aşk fazla uzun sürmemişti.
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Kaynak: Snobmagazin
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