Magazin Çukur dizisine bomba transfer!

Çukur dizisine bomba transfer!

Magazin

Çukur dizisine bomba transfer!

4 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Çukur'un büyük finaline 3 bölüm kaldı. Son 3 bölüme sürpriz bir oyuncu transfer oldu.

18 Mayıs 2021, Salı 14:50 Son Güncelleme:
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SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un büyük finaline 3 bölüm kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Başarılı oyuncu Sarp Akkaya, dizinin yeni bölümünde Cumali Amca’nın son kozu olarak gördüğü 'Şahram' karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR NEDEN YAYINLANMADI?

Öte yandan Çukur dizisi dün akşam izleyicisiyle buluşmadı. Dizinin yeni bölümü yerine 'Öldürme Arzusu' adlı yabancı sinema ekrana geldi. Yeni bölümü yayın akışında göremeyen takipçiler "Çukur bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok? Ne zaman yayınlanacak?" sorusuna cevap bulmaya çalıştı. Çukur dizisinin neden yayınlanmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi çekimine geçen haftaki Ramazan Bayramı nedeniyle ara verdiği düşünülüyor.


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