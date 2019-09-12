Çukur dizisine iki yeni transfer: Damla Sönmez ve Hazal Subaşı
‘Çukur’un yeni sezonunun çekimleri başladı. 3. sezona son olarak Damla Sönmez ile Hazal Subaşı dahil oldu.
‘Çukur’un yeni sezonu merak yaratmaya devam ediyor.
Final bölümünde Yamaç ile İdris Koçovalı’nın silahlarını birbirlerine doğrulttukları sahneyle ekran başındakileri şaşırtan dizinin 3. sezonunda kadınların gücü konuşulacak.
Koçovalı Ailesi’nin kadınlarıyla birlikte hikayeye hangi yeni isimlerin dahil olacağı merakla bekleniyordu.
Hazal Subaşı
Damla Sönmez ile Hazal Subaşı, ‘Çukur’da kartlar yeniden dağıtılırken dengeleri değiştirecek.
Sönmez’in canlandıracağı Efsun ile Subaşı’nın hayat vereceği Nehir’in, hikayeyi nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
‘Çukur’ üçüncü sezonuyla 16 Eylül’de başlıyor.