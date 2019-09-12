Çukur dizisine iki yeni transfer: Damla Sönmez ve Hazal Subaşı

Çukur dizisine iki yeni transfer: Damla Sönmez ve Hazal Subaşı ‘Çukur’un yeni sezonunun çekimleri başladı. 3. sezona son olarak Damla Sönmez ile Hazal Subaşı dahil oldu.