Magazin Çukur final bölümüyle bu akşam ekranlara veda ediyor

Çukur final bölümüyle bu akşam ekranlara veda ediyor

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Çukur final bölümüyle bu akşam ekranlara veda ediyor

‘Çukur’ bu akşam yayınlanan 131. yeni bölümüyle final yapmaya hazırlanıyor. Final bölümünde ‘Çukur’ izleyicisini neler bekliyor? İşte Çukur’un final bölümüne ilişkin ayrıntılar…

07 Haziran 2021, Pazartesi 11:58 Son Güncelleme:
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Çukur’un büyük finaline sayılı saatler kala yeni bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. Yamaç Koçovalı ve Şahram'ın teke tek mücadele ettiği heyecan dolu tanıtımda tansiyon giderek yükseliyor. "Yaşanan sert karşılaşmanın kazananı Yamaç mı olacak yoksa Şahram mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Çukur’un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak.

Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.

ÇUKUR FİNEL BÖLÜM NE ZAMAN?

Çukur’un, merakla beklenen final bölümü bu akşam saat 20.00’de ekrana gelecek.




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