Magazin Çukur oyuncusu: Baskının olduğu yerde bulunamam

Çukur oyuncusu: Baskının olduğu yerde bulunamam

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Çukur oyuncusu: Baskının olduğu yerde bulunamam

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Gazeteci Leyla karakterini canlandıran Çağla Demir, "Baskının her türlüsüne karşıyım. Baskının olduğu hiçbir yerde bulunamam" diye konuştu.

11 Mart 2021, Perşembe 10:59 Son Güncelleme:
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Oyuncu Çağla Demir, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile bir kez daha kendisinden söz ettirdi.

Baskının olduğu hiçbir yerde bulunamayacağını belirten Demir, "Baskının her türlüsüne karşıyım" diye konuştu. Kadınların özgür bireyler olması için iş hayatında olmaları gerektiğinin altını çizen oyuncu, "Çağda olan kadın değil, toplumdur. Evrensel insan haklarının tam olarak uygulandığı bir toplumda elbette ki kadınlar çağdaşlaşacaktır" dedi.

'BU DURUM BİZ KADINLARI DAHA GÜÇLÜ KILIYOR'

Çalışmak ve üretmenin kişiye içinde bulunduğu toplumun bir parçası olduğunu hissettirdiğini belirten Demir, "Bu durum biz kadınları daha güçlü kılıyor” diye konuştu. Demir ayrıca "Sevdiklerimle ve ailemle geçirdiğim vaktin artması iş hayatımda pozitif sonuçlara neden oluyor" dedi.

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