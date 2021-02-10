En güzel ve özlü Çukur sözleri

Sosyal medyada paylaşmak için kısa, özlü, anlamlı, uzun, resimli, en güzel ve anlamlı çukur sözleri...

Çukur sözleri

Bir adam var her gün yeniden sevdiğim.

Senin kusur sandığın her zerrene aşığım ben.

Madem olacağı yoktu, neden olur gibi oldu.

Kimin ne olduğu belli de kime ne olacağı hiç belli değil

Deliye döneriz geriye asla…

Dünya yuvarlak, insan bir köşeye çekilemiyor.

Bir seni sevdim güzel bir de seni sevmeyi.

Göz göze gelince yıldız yağar mı?

Ya zaman da bize bırakıyorsa…

Bende bozuk vardı sen kendini neden harcadın?

Oksijeni boşver de nefesin yeter!

Nedenlerin içinde kaybolan bedenler

Mantık öldü Çukur’da… Yaşayan her şey delilik.

Keşke doğmadan önce senaryoyu okusaydık.

Bizi silemeyen herkes karalar…

Önce hayaller ölür, sonra İnsan!

Bir nefeslik kokuma son nefesimi veririm.

Acı veriyorsa geçmiş

Çukur Her Yerde!

Seni seviyorumdan sonra AMA denmez!

Mutluluk Çukur’da Çukur yanaklarında…

Hep çalışmadığım yerden üzüyorlar.

Bir Koçovalı ailesi… Ters bir aileyiz.

Birtakım zorlukların üstesinden gelemiyorum. Sana gelsem olur mu?

Öncee hayaller ölür sonra insan.

Biz seni gökte ararken Çukur’da bulduk!

En iyisi biz içimize atalım.

Hayat kısa ama gülüşün çok güzel

İstanbul hepimizin ama ÇUKUR bizim.

Çıkar uğruna değil! ÇUKUR uğruna…

Dans ederken görünenler Deli sanıldı, müziği duymayanlar tarafından.

Bana kalırsa bana kal…

Göz göze gelince yıldız yağar mı?

Çukur küçük sevdalar büyük

Çukur gibisin be sevgilim. Bir kere düştüm bir daha çıkamıyorum.

Asıl yanan hayallerimdi, sen sadece lastikleri gördün.

İzler kalır, sadece izler kalırsın.

Özledim desem de sen sakın gelme bana! Çukur derindir korkarsın.

Her romanda kahraman olursunda en çok kendi hikayende yorulursun.

Kader seni güldürmüyorsa, espiriyi anlamadın demektedir.

Alayınız gelse alay ederiz.

Yamaçta durma rüzgar kapar, Çukur’da durma karanlık boğar.

Hep yarına bıraktık ama kimsenin yanına bırakmadık.

Belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de beni yolumdan etmedi.

Gel gündüzle gece olalım. Gel Çukur’da yuva kuralım.

Sen benim babamın oğlusın rock in roll'cu.

Çukur'u Çukur'un adamı yönetsin!

Pencereyi aç, sesin sarsın dünyayı...

Benim sevdiklerime dokunmayacaksın!

Bir kerecik oğlum desin bana istedim

Kardeş miyiz, can mıyız, tek miyiz!

Burası benim mahallem...

Çukur'da ikiyle iki dert eder!

İki ile iki dert eder!

Biriniz de beni sevin!

Kardeş miyiz? Can mıyız? Tek miyiz?

Çukur evimiz. Yamaç babamız...

Sevdiklerini kaybetmek çok acı veriyor insana...

Akıllısı bizi bulmaz, delisi dibimizden ayrılmaz.

Bir de ben bakayım şunun gözlerine, hayırlı mı bakıyor uğursuz mu bakıyor anlarız…

Parası olan aldı. Allah bin bereket versin. Olmayanlar uzaktan baktı. Bunlar onların hakkı.

Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var.

İdris: Oğlum, ben seni çok severim. Hep sevdim seni. Gittiğinde bile!

Aliço: Hoş geldin Yamaç abi!

Aliço: Koku.

İnsanın kafasının susması biraz zaman alıyor değil mi?

Baban seni seviyor. Eminim gözlerinde gördüm çünkü.

Aile her şeydir.

Anneyle kava etme. Kazanamazsın.

Vartolu: Gelecek misin? – Yamaç: Nereye – Vartolu: Sadede

Yıllar önce kaybettiğim bir yakınıma o kadar benziyorsun ki..

Artık senin karşında uslu çocuk yok. Dişe diş. Kana kan.

Çukur’da çok gezen adamın bacağını kırarlar!

Çukur evimiz, İdris babamız!

Benim olanı korumak için ne gerekiyorsa yaparım. Ne gerekiyorsa.

Kemik kıralım. Madem öyle maçı kuralına göre oynayalım.

Kılıçla yaşamayı öğreniyor insanlar burada. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Seni geçtim ben kendime bile açıklamakta zorlanıyorum bunu.

Her şeyi kabullenmek zorunda değilsin. Bilmiyorsan bilmiyorum de…

Yaşadığın Yeri Cennet Yapmadığın Sürece , kaçtığın her yer cehennemdir . .

Kötü İnsanlara Kötü Gözlerle Bakma Çocuk ; Onları Kötü Yapan İyi Bildikleri Sevdikleriydi . . !

Herkes bir gün mutlaka Çukur’a geri döner!

Karar vermek özgürlüktür.

Neyimi Kaybettiysem, vicdanımdan kaybettim . . .

Kararsızlıksa İnsanı Esir Eder.

Her Yüzüne Güldüğüm Kendini Dost Sanmasın Ben Gülmeyi Seviyorum Gö*ünüz Kalkmasın . .. !

Yaptıklarıyla küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmasın.

İşaretler, varılacak hedefi olanlar içindir.

Çukur evimiz. Yamaç babamız. .

İnsanın özü ne ise, gözü de onu görür.



