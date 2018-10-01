Çukur dizisi Berkay Ateş, Erkan Avcı ve Necip Memili'nin ardından Sermet Yeşil'i de projeye dahil etti. Meczup bir karakteri canlandıracak olan Sermet Yeşil, 'Vartolu'yu derinden etkileyecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN 36. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Karakuzuların 'Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur'dan biri alınacak' sözü, Çukur'da büyük bir fırtınaya yol açar.

Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur'u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali'den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur'u toparlayamazlarsa Cumali'nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir.

Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.

SERMET YEŞİL KİMDİR?

1977'de Eskişehir'de doğan Sermet Yeşil, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Tiyatro Anadolu'da görev aldı.

Tiyatro Anadolu bünyesinde Keşanlı Ali Destanı, Bay Biedermann ve Kundakçılar, Fırtına, Melekler Şehri, Kökler, Kuru Gürültü, Midas'ın Kulakları, Körayak ve Hırsız isimli oyunlarda; 2005 yılından bu yana da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Kuvayi Milliye, Karmakarışık, Büyük Aşıkların Sonuncusu, Caligula, Sırça Kümes, Bay Kolpert, Özgürlüğün Bedeli oyunlarında yer aldı. Halen TiyatroPol bünyesinde Teklif adlı oyunda oynuyor.

Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sermet Yeşil, televizyon ve sinema çalışmalarına da devam ediyor.

Rol aldığı yapımlar arasında, Gişe Memuru, Kosmos, Kaç Para Kaç, İlkbahar-Sonbahar, Hiçbiryerde gibi sinema filmleri ile Leyla ile Mecnun, Mor Menekşeler, Eski Hikaye ve Şubat gibi televizyon dizileri yer alıyor.

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ:

- (2014) Suret (Kısa Film) - Adem

- (2011) Gişe Memuru - Artun

- (2009) Kosmos - Kosmos

- (2009) İlkbahar Sonbahar

- (2006) Hiçbiryerde - Halim

- (1999) Kaç Para Kaç - Çırak