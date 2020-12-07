Magazin Çukur'da Kulkan Erdenet rolünü Genco Özak oynayacak!

Çukur'da Kulkan Erdenet rolünü Genco Özak oynayacak!

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Çukur'da Kulkan Erdenet rolünü Genco Özak oynayacak!

Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisinde Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet rolünü kimin canlandıracağı belli oldu. Çukur'a yeni katılan Genco Özak, Erdenetler'in Koçovalılar ile olan savaşında dengeleri değiştirecek Kulkan Erdenet karakterini canlandıracak. Peki Çukur'un Kulkan Erdenet'i Genco Özak kimdir?

07 Aralık 2020, Pazartesi 12:35 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin Genco Özak dahil oldu.Daha önce Söz ve Güvercin gibi yapımlarda yer alan Genco Özak, dizide merakla beklenen Kulkan Erdenet karakterini canlandıracak.

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 Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet karakteri, Koçovalılar ile olan savaşta etkin bir rol üstlenecek. (tv100)


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