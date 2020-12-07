Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin Genco Özak dahil oldu.Daha önce Söz ve Güvercin gibi yapımlarda yer alan Genco Özak, dizide merakla beklenen Kulkan Erdenet karakterini canlandıracak.

Cengiz Erdenet'in oğlu Kulkan Erdenet karakteri, Koçovalılar ile olan savaşta etkin bir rol üstlenecek. (tv100)







