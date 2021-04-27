FOX'un Gold Film imzalı yeni sezon dizisi Kanunsuz Topraklar dizisi için sol olarak Necip Memili ile prensipte el sıkışıldı.

Çukur dizisi finale doğru yaklaşan Memili, daha sonra Kanunsuz Topraklar'ın çekimlerine katılacak.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili, 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Necip Memili aslen Adanalıdır. Endüstri meslek lisesi elektrik bölümünde okudu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosu'nda amatör olarak oyunculuğa başladı.

Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a yerleşti. Savaş Dinçel'in yazdığı 'Uçurtmanın Kuyruğu' adlı tiyatro oyununu Erdal Cindoruk yönetmenliğinde çocukluk arkadaşı oyuncu Caner Cindoruk ile birlikte oynadı. Kamera karşısına ilk kez 'Arka Sokaklar' dizisiyle geçti.

'Hanımın Çiftliği', 'Yalan Dünya', 'Bedel', 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem' ve 'Dolunay' gibi yapımlarda rol alan Necip Memili, son olarak 'Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni topladı.

2017-2021 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinin 2. sezonunda dahil olan Necip Memili, Koçovalı ailesinin en büyük oğulları Cumali karakterini oynadı.

1980 doğumlu olan Necip Memili, 2021 yılı itibariyle 41 yaşındadır.

Ocak 2020'de Didem Dayıcıoğlu ile evlendi.

Necip Memili 1.83 metre boyunda, 72 kilo ve ikizler burcudur.





DİZİLERİ

2005 - Beşinci Boyut (Ali)

2006 - Selena (Deli)

2007 - Arka Sokaklar (Nevzat)

2007 - Hakkını Helal Et (Mahkum)

2007 - Bez Bebek (Selman)

2007 - Pusat (Taksici)

2007-2008 - Yaprak Dökümü (Erkan)

2008 - Gece Gündüz (Nuri)

2009-2010 - Hanımın Çiftliği (Zaloğlu Ramazan)

2011 - Firar (Fikret)

2012 - Yalan Dünya (Cumaali)

2012-2013 - Dila Hanım (Azer)

2014 - Ulan İstanbul (Doğan)

2015 - Bedel (Vedat Seyhanlı)

2016 - Kehribar (Musa Bozoğlu)

2016 - Muhteşem Yüzyıl Kösem (Evliya Çelebi)

2017 - Dolunay (Hakan)

2018 - Şahsiyet (Tolga Yazgan)

2018-2021 - Çukur (Cumali)



