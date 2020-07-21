Çukurova Üniversitesi 15 öğretim görevlisi alacak. Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek/uygulamalı birim) alınacaktır" denildi.

21 Temmuz'da başlayan başvurular için son gün 4 Ağustos. Tam sınav takvimi ise şöyle:

İlan Tarihi : 21.07.2020

Son Başvuru Tarihi : 04.08.2020 (mesai bitimi itibari ile)

Ön Değerlendirme : 06.08.2020

Sınav Giriş Tarihi : 10.08.2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 12.08.2020

Başvuru Şekli : Şahsen veya posta

Başvurular, ilan edilen kadro birimlerinin fakülte dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerinden yapılacak. İlana başvurmak için gereken genel ve özel şartlar ise ilan sayfasında belirtildi.







