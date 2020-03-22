Çukurova Üniversitesi 15 sürekli işçi alacak
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 15 sürekli işçi alınacağı bildirildi. Çukurova Üniversitesi sürekli işçi alımı ile ilgili detaylar haberimizde.
22 Mart 2020, Pazar 17:26 Son Güncelleme:
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çukurova Üniversitesi'nin bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır" denildi.