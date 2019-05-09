Çukurova Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 19 engelli büro işçisi alınacak. Başvurular yarın sona eriyor. İşte ilanın detayları…

Çukurova Üniversitesi ve bağlı birimlerinde görev yapmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üzerinden Engelli Kontenjanında kura usulü ve EKPSS ile ‘‘Sürekli İşçi” alınacak.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN