Çukurova Üniversitesi 295 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Çukurova Üniversitesi, KPSS (B) grubu puan sıralamasını esas almak şartıyla 295 sözleşmeli sağlık personel alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yer alan ilanda, "Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde(Üniversite Hastanesinde), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon hariç) sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.